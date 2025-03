Documentaire

Armelle et Christophe, parents de huit enfants, dont le dernier vient de naître, une famille de fervents catholiques qui vit coupée de la société, qu’elle refuse, et qui s’organise au quotidien avec l’entraide de chacun, et Armelle, Raymond-Jean et leurs deux enfants, une famille de forains qui sillonne la France avec leurs deux roulottes, unis par l’amour du spectacle, malgré les conditions parfois rudes et les épreuves de la vie.