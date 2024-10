Documentaire



ituée dans le Sud-Ouest de l’Hexagone, la Haute-Garonne, dite «Nauta Garona» en occitan, est l’un des départements français les plus longs : quelque 145 kilomètres du Nord au Sud. Cette géographie permet d’expliquer l’exceptionnelle variété de ses paysages, composés de plaines, de coteaux verdoyants, de massifs montagneux. Au cours de cette odyssée à la découverte de cette région d’Occitanie, de Toulouse aux contreforts des Pyrénées, la réalisatrice rencontre des hommes et des femmes amoureux de leur terre et de leur contrée, et qui parlent de leur pays aussi bien que de ses traditions et de leurs passions. Documentaire produit par Morgane.