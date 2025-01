Documentaire

La Corse est l’une des régions qui recèlent le plus grand nombre de trésors cachés. Du lagon de Santa Giulia aux sommets désertiques de Bavella, ce Reportages Découverte dévoile les facettes les plus méconnues de l’ile de Beauté. Avec Jean-Paul l’alpiniste, Jacques le comte agriculteur ou encore Dorine la pompier miss, vous découvrirez la Corse authentique. « Kaliste », la belle, jalousement protégée par ses habitants offre du nord au sud une des plus belles montagnes d’Europe. Chaque année, des centaines de randonneurs viennent du monde entier pour découvrir ses chemins escarpés dans le maquis, ces sommets enneigés en hiver et au cœur de l’été, les canyons de granit de Bavella… Un documentaire de Laure Philipon & Patrick Dedole., productions Tony Comiti.