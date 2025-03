Documentaire

Tanguy, pêcheur au leurre passionné, prend sa voiture pleine à craquer de matériel et descend retrouver ses amis bordelais : Numa, Greg, David…. des pêcheurs renommés qui, si ils ne font pas de la compétition, travaillent dans le milieu de la pêche. Ex-girondin, Tanguy connaît les lacs et rivières comme sa poche. Chaque retrouvaille avec ses amis est l’occasion d’une partie de pêche dans un lieu différent, à la rencontre des carnassiers comme le black-bass, la perche ou encore le brochet. Une heure de pêche sportive (100% no kill !) avec de jeunes pêcheurs qui ne se prennent pas la tête,.. mais du poisson oui ! « Par leur dynamisme et leur passion, cette nouvelle génération de pêcheurs impose une image moderne de la pêche. Un documentaire de Benoît de Vilmorin, Grand Angle Productions