Documentaire



En France, environ 18 millions de personnes pratiquent une activité de remise en forme. Parmi elles, on trouve des adeptes du fitness et des cours de sport collectif. Et chaque année, des nouvelles modes naissent. Après le phénomène Zumba, les stars s’appellent Kangastyle, Fly Yoga ou encore Sh’bam. Ces nouveaux sports sont-ils vraiment efficaces ? Pourquoi chaque année réinvente-t-on des concepts originaux ? Nous tenterons de répondre à ces questions en partant à la rencontre de ces adeptes des sports tendance. Un documentaire d’Elodie Auguin.