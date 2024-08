Documentaire



« Stand Up » est un documentaire sur la longboard fait à l’occasion d’un projet scolaire. Il présente le monde du longskate au public qui ne connait pas le sport et l’explique en passant par des sujets comme le plaisir de rider, la sécurité, la communauté, les évènements… Eclairage sur un sport méconnu du grand public, constitué par une petite famille ouverte et accueillante. Ce documentaire a été réalisé pour sa plus grande part durant l’année 2011, filmé sur des sessions, des freerides et des courses en Suisse, en France et en Italie. Le but premier de ce film est surtout de recréer l’atmosphère du monde du longskate pour le présenter au mieux au public et donner l’envie aux riders d’aller skater. Un documentaire de Artiom Missiri.