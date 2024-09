Documentaire

À Paris, les enfants comme Alice, Colette, et Camille passent de plus en plus de temps sur les écrans, tandis que leurs parents tentent de surveiller et limiter leur usage. Face aux dangers d’Internet, des applications de contrôle parental sont mises en place pour protéger les plus jeunes, bien que leur installation soit souvent complexe. Des solutions innovantes, comme l’application de Grégory, visent à responsabiliser les enfants plutôt qu’à les restreindre, encourageant un usage plus conscient et équilibré des outils numériques.