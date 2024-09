Documentaire

Pour un week-end prolongé de détente, de découverte et de farniente, Raphaël de Casabianca se rend sur la côte Vermeille et dans son arrière-pays, surplombé par le mont Canigou. Cette région frontalière secrète bénéficie d’un environnement protégé, entre mer et montagne. Fêtes, rugby ou gastronomie y perpétuent la culture catalane. Avec ses 300 jours d’ensoleillement par an, c’est aussi une terre où la nature est foisonnante. Et les touristes ne s’y trompent pas, qui s’y pressent très nombreux. Une manne pour la région, qui a longtemps vécu de la pêche et de l’industrie. Le point d’ancrage des visites de Raphaël est le petit village coloré de Collioure.