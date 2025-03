Documentaire

Les dreadlocks, on connait tous sans vraiment savoir ce que c’est… On a l’image de Bob Marley, de la Jamaïque, du reggae. Jusqu’ici tout va bien. Parce que les clichés sur les dreadlocks sont beaucoup moins positifs et ont la vie dure. Alors qu’en fait, vous allez découvrir qu’avoir des dreadlocks, c’est de l’entretien, du soin et de la patience ! Il existe beaucoup de méthodes : 100% naturelle, au crochet et il existe même des extensions de dreadlocks, éphémères. Un documentaire de Julien Mas.