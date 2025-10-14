Des glaces au vin, au fromage ou au basilic ! Phillipe Faur réalise en Haute-Garonne des glaces aux parfums originaux. Mais pour cela, ce maître artisan glacier fait appel aux produits locaux et aux artisans de sa région.
Fraises, framboises, asperges, tomates, des fruits et lègumes qui ne poussent normalement qu’en été et que l’on retrouve pourtant...
Le champagne, ce vin pétillant de renommée mondiale, est un incontournable des grandes festivités et des moments mémorables. Son...
Sardines, maquereaux, hareng sont les poissons stars de l’été. Riche en oméga 3, ces poissons peu appétissants à priori...
Dans le magnifique département du Cantal, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la châtaigne s’impose comme la vedette incontestée...
« ALERTE AUX KEBABS » / Moins de 5 euros, pas cher et consistant, c’est la recette du succès du kebab,...
Quand le packaging nous fait avoir bonne conscience
Le foie gras est un mets délicat et raffiné, souvent associé aux fêtes de fin d’année et aux occasions...
Les bières artisanales ont le vent en poupe et les professionnels du CHR ont à cœur d’accompagner ce mouvement....
La tielle d’Assé est une spécialité culinaire emblématique de la région de Sète et du bassin méditerranéen. Ce plat...
Petits électroménagers : la guerre des robots est déclarée ! Le Thermomix, le Companion, le Cooking Chef, ce sont...
Le monde des boissons chaudes offre une variété immense de saveurs et d’arômes provenant des quatre coins de la...
Depuis quelques années, des chefs issus des Outre-mer relèvent le challenge de s’imposer dans les hautes sphères de la...
Bienvenue dans la péninsule de Noto sur les bords de la mer du Japon ! Très rurale, la population...
Quand la grande distribution se met à genou devant le Bio
Manger et cuisiner intuitivement représente une approche fascinante de l’alimentation qui va au-delà des régimes et des règles diététiques...
Au départ ce n’était qu’une simple auberge. Aujourd’hui c’est un temple de la gastronomie ! Un bâtiment historique, immortalisé...
\r\n\r\nÀ Volterra, en Toscane, un groupe de détenus assure les repas quotidiens de la prison locale. Une fois par...
Le pain d’aujourd’hui est-il aussi bon que celui de nos grands-parents ? Est-il moins facile à digérer ? Envoyé...
Oubliez vos idées reçues, faire des meringues maison, c’est simple, pas cher et même original.
Au large de la Sicile, près de l’Afrique du Nord, Alessandro Ernandes et son père Marco pêchent tous les...
