Documentaire



Après avoir été l’espoir de tout un peuple dans les années 50, le pétrole est devenu, un demi-siècle plus tard, le pire de ses cauchemars, engendrant corruption, enlèvements, guerre civile. Dans le delta du Niger, l’or noir a réveillé les plus féroces appétits et engendré la plus grosse marée noire de tous les temps. Depuis vingt ans, armée gouvernementale et compagnies pétrolières luttent main dans la main contre les rebelles, qui réclament un meilleur partage des ressources. Car, dans le delta, malgré une manne pétrolière qui se chiffre en milliards d’euros chaque année, la population vit toujours avec moins de deux euros par jour. Ce documentaire, en forme de road-movie, montre une réalité violente : le véritable prix de quelques litres d’essence à la pompe.



Un documentaire de Olivier Joulie