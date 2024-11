Documentaire

Reconnaissable grâce à l’équerre et au compas, la franc-maçonnerie est l’une des confréries les plus anciennes et mystérieuses de l’Histoire. Adeptes de légendes bibliques, ils pratiquent des rituels qui intriguent. Depuis leur apparition au 18ème siècle, les francs-maçons et les règles qu’ils s’imposent dérangent. Encore aujourd’hui, ils sont soupçonnés par leurs détracteurs les plus farouches d’être une secte au service de forces qui nous dépassent, à la tête d’un complot cherchant à dominer le monde. Pour démêler le vrai du faux, des francs-maçons français et britanniques ont accepté de témoigner et d’ouvrir les portes de leurs temples les plus prestigieux à Paris et à Londres, pour prouver que la franc-maçonnerie accepte aujourd’hui de s’ouvrir au grand public.