Documentaire

Paris, la ville lumière, émerveille toujours autant ses habitants et ses visiteurs grâce à son effervescence et à sa beauté intemporelle.

S’il est une institution qui incarne au mieux ce charme et ce glamour éternel de Paris, c’est bien le moulin rouge.

Pénétrez dans les coulisses de ce monument français et faites la rencontre exclusive de ceux qui font chaque soir battre le cœur des français comme des touristes.

Extrait du film: “Voyage à travers les couleurs – La France en rouge”

Réalisation: Carole Greco

Production: ZED & Voyage