L’Australie ne se limite pas à ses magnifiques plages et à sa faune sauvage exotique. Pour Roland Theron, c’est une occasion de découvrir la diversité que ce pays a à offrir. Il prend le temps d’explorer avec grand intérêt l’architecture australienne, des maisons coloniales rustiques aux gratte-ciel ultra-modernes qui dominent l’horizon urbain. De même, la culture australienne, avec ses traditions aborigènes et son mélange d’influences européennes et asiatiques, offre un spectacle tout aussi captivant pour notre voyageur.