Documentaire

Dans le département de l’Aube, Charlotte Dekoker vous propose une émission gourmande autour d’une célébrité locale : le fromage de Chaource !

Première rencontre dans la fromagerie d’Anne Salhi à Auxon. Vous allez découvrir l’histoire de ce fromage que l’on déguste dans toute la France et ailleurs. Et sachez qu’il est toujours fabriqué à la main !

Ensuite, direction « le Carré Long » où le chef Philippe Bonnet va nous concocter une recette avec du chaource évidemment. Alors, prenez des notes, c’est simple, rapide… et excellent !