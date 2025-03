Documentaire

Une fièvre s’est emparée de l’Etat du Para : A Belem et autour des rives du fleuve Amazone, on raffole des » aparelhagens « , des machines à sons qui diffusent des remixes bricolés de tubes anglo-américains. Des DJ créent ces musiques pour les machines, sur leurs ordinateurs, sans passer par les studios professionnels ou les maisons de disques. Les CD sont vendus ensuite par des camelots sur les marchés. Une véritable économie parallèle de la musique s’est ainsi développée dans la banlieue de Belem. Ce phénomène de masse ne cesse de grossir au rythme des machines à sons qui, elles, rivalisent d’inventions technologiques, à grand renfort de faisceaux lasers, canons à feux d’artifices et écrans géants lors de gigantesques concerts. Un documentaire de Corinne Glowacki, Vincent May & Albert Simhon