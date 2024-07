Documentaire



Au cœur du village de Minor, entouré de mines de tous côtés, Mar se lance à la recherche d’un trésor fascinant près du parc de TAV au Kenya. Guidé par son amour des pierres précieuses, il explore les mines d’Afrique de l’Est, parcourant des milliers de kilomètres chaque mois. Sa quête le mène à découvrir des gemmes rares comme la savorite, rivalisant avec l’émeraude par son intense couleur verte. Entre adrénaline et euphorie de la découverte, Mar et d’autres passionnés comme Julie et Pauline repoussent les limites pour créer et vendre des bijoux uniques, transformant leur passion en un défi quotidien exaltant.