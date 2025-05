Documentaire

Faire ses courses, déposer ses enfants à l’école ou aller au bureau… en hélico, c’est possible… A Sao Paulo, L’aérotaxi est devenu le moyen de transport le plus prisé des hommes d’affaires et aussi le plus sûr… Faisant de la capitale économique du Brésil la première ville au monde en matière de trafic d’hélico, devant New York et Tokyo. Et si les riches prennent l’air, ce n’est pas juste pour gagner du temps et éviter les embouteillages, mais aussi par crainte des enlèvements.