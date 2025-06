Documentaire

Cette multinationale de la terreur a bâti un empire sans précédent. Ils ont pris le contrôle d’un territoire grand comme l’Italie, sur lequel vivent 10 millions d’habitants. Aux frontières de ce territoire, une véritable ligne de front. Une guerre territoriale et économique fait rage. En matière de communication, ils cherchent à séduire les occidentaux par des méthodes modernes. Ils seraient ainsi un millier de Français à avoir rejoint les rangs d’une armée de 50 000 hommes. C’est l’organisation la plus puissante et la plus riche de tous les temps. Comment se financent-ils ? Nous avons plongé pendant trois mois au coeur du système économique du monstre. Un documentaire d’Eric Declemy & Emmanuel Creutzer.