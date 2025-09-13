Documentaire

Avec sa célèbre place Saint-Marc, son Palais des Doges, son Pont du Rialto et ses gondoles, Venise la Sérénissime est l’une des villes les plus visitées d’Italie. Chaque jour, des milliers de touristes débarquent des navires de croisière à l’assaut des hauts lieux vénitiens. Leur séjour est express, souvent quelques heures, le temps de prendre quelques photos, de faire une balade en gondole et d’acheter quelques souvenirs. Une escale éclair et souvent la déception de ne pas découvrir la Venise romantique de leurs rêves.

Mais ils ne sont pas les seuls mécontents. Les Vénitiens payent eux aussi très cher la facture de ce tourisme de masse. Avec ce flot continu de visiteurs, les habitants se sentent dépossédés de leur ville, qui prend parfois des allures de gigantesque parc d’attraction. Leurs conditions de vie deviennent de plus en plus dures : pollution, embouteillages à l’entrée de la ville engorgée, dangerosité du traffic sur le Grand Canal, nuisances sonores… En un demi-siècle, la ville a déjà perdu plus de 50000 habitants.

Documentaire : Venise : Récit d’un naufrage annoncé

Réalisation : Linda Bengali

