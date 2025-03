Documentaire

Imaginez une ville sans portable ni wifi, sans radio ni jouets 3.0, une ville littéralement déconnectée où la plus infinitésimale onde électromagnétique est bannie, ne rêvez plus, elle existe : bienvenue à Green Bank. Cette bourgade de Virginie, à 300km de Washington, est le paradis des technophobes, et le siège – depuis 60 ans – du plus grand radiotélescope du monde, chargé de traquer les messages venus d’ailleurs. Résultat : le sans fil et ses ondes y sont strictement interdits. Un silence numérique loin de peser. Il est même de plus en plus recherché. Un documentaire de l’Effet Papillon :