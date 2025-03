Documentaire

Trente ans après l’explosion de l’épidémie, le visage du SIDA en Amérique a changé. Aujourd’hui, les hommes Noirs-américains sont 6 fois plus nombreux que les blancs à être infectés. Les femmes des minorités ethniques sont elles aussi bien plus exposées au virus. Une situation encore plus difficile dans les zones rurales du pays où l’accès aux traitements est un véritable défi. Plongée dans l’un des Etats les plus pauvres des Etats-Unis : la Louisiane.