Documentaire

Aux Etats-Unis les banques ont trouvé un moyen radical pour faire payer leurs créanciers.

Plutôt que de les poursuivre, à grand renfort de lettres recommandées et d’huissiers, elles privent les mauvais payeurs de leurs véhicules.

Un retard de paiement ? Et hop, votre voiture s’arrête où que vous soyez.

Sur l’autoroute, en ambulance, en plein no man’s land ou dans un quartier mal famé.

Plus de deux millions d’automobilistes sont dotés de ce mouchard, baptisé «option de la mort».

Les fabricants ne manquent pas d’humour et de lucidité !