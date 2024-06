Documentaire



A 2h d’avion de Los Angeles, Aspen, dans les montagnes du Colorado. La station de ski préférée des stars américaines qui s’y rendent en jet privé. Paris Hilton, Mariah Carey, Elle Macpherson ou encore Robert de Niro y séjournent régulièrement. Jack Nicholson, et Tom Cruise y ont même acheté des résidences secondaires. Des demeures estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros, où stars et milliardaires cultivent l’entre soi. Agents immobiliers, boutiques de luxe, ou chefs à domicile… Comment Aspen se plie en quatre pour satisfaire les exigences des stars et des grandes fortunes ? Un documentaire d’Isabelle Leguen