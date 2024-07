Documentaire



Ce documentaire revient sur l’un des événements majeurs de notre histoire. En août 1944, après quatre ans d’occupation, les Parisiens se révoltaient contre les Allemands sans attendre l’arrivée des troupes alliées. Une libération saluée par le général de Gaulle dans son célèbre discours de l’Hôtel de ville. Mais les Parisiens se sont-ils tous révoltés ? Et cette libération a-t-elle été exemplaire ? En sortant des visions franco-françaises, en confrontant les points de vue, en donnant la parole aux vétérans de l’armée allemande qui étaient en poste à Paris à l’été 1944, en recueillant le témoignage des résistants, des collaborateurs, des simples citoyens, des soldats de la deuxième DB et de la quatrième division d’infanterie américaine, il nous est raconté une histoire plus complexe. À l’été 1944, la libération de Paris fut l’un des événements les plus filmés de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à de nombreuses archives inédites, partiellement colorisées et développées en haute définition, grâce aux films amateurs dénichés dans les armoires des familles françaises, ce documentaire revient sur l’un des événements fondateurs de notre histoire

Rélisateur Serge de Sampigny