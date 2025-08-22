Documentaire

Gabyn et Eulaly, 7 ans, sont nés grands prématurés et souffrent d’Infirmité Motrice Cérébrale. Une condition qui les empêche de marcher comme les enfants de leur âge.

Depuis leur naissance, leurs parents, Nathalie et Lionel, mènent un combat acharné dans l’espoir de voir un jour leurs enfants marcher. Chaque année, toute la famille se rend donc à Miami pour une méthode de rééducation aux résultats prometteurs : le Biofeedback.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Ils se battent pour voir leur enfant marcher »

Réalisation : Josza Anjembe

