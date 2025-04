Documentaire

Nathalie Van Batten et Isabelle Foucrier sont toutes deux journalistes et passionnées d’architecture. Elles se sont demandé à quoi pourrait ressembler la ville du futur, et surtout, comment la percevraient ceux qui y devront y vivre. Quoi de mieux alors, que de suivre les pérégrinations du jeune Gaspard et ces conversations avec de grands architectes contemporains. Et si on vivait dans 1m2 ? pose la question de l’espace dans les villes et des grandes problématiques écologiques auxquelles nous devrons faire face. Un documentaire de Nathalie Van Batten et Isabelle Foucrier