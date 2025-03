Documentaire

Dans cette réédition de son film Quand un dragon s’éveille, Pierre Brouwers prouve que le Vietnam a bel et bien émergé de son passé et se positionne désormais parmi les leaders du développement en Asie du Sud-Est. De la baie d’Along à Diên Biên Phu, et de la Cochinchine au Tonkin, le réalisateur nous invite à découvrir non seulement les paysages les plus époustouflants, mais aussi la richesse humaine et économique de l’ancienne Indochine.À la fois dense et captivant, ce documentaire d’exception offre une vue d’ensemble complète du Vietnam actuel à travers sa géographie, ses traditions religieuses, sa culture et son histoire, révélant toutes les facettes fascinantes de ce pays en pleine mutation.