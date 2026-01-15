Documentaire

Portrait littéraire et biographique de l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, continuateur et rénovateur de la tradition gothique, maître de la littérature fantastique.

Ce portrait se présente comme une tentative de « biographie psychique » à travers l’œuvre. Son décor unique est un appartement pauvre et vétuste.

C’est peut-être l’appartement new-yorkais où Lovecraft vécut les années douloureuses de sa descente aux enfers. Mais c’est peut-être aussi et surtout le paysage mental de l’écrivain.

Un paysage hanté par la peur, ravagé par la douleur de l’échec social et de l’exil intérieur.

Un siècle d’écrivains – le cas Howard Phillips Lovecraft

Un film de Patrick-Mario Bernard, Pierre Tridivic

©La Compagnie des Taxi-Brousse