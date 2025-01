Documentaire

Découvrez dans ce document exclusif comment le Maroc, premier producteur mondial de cannabis, mise sur la légalisation de cette plante pour assécher le marché noir et conquérir de nouveaux marchés. Une plongée inédite au cœur des montagnes du Rif, zone historique du « Kif », où en à peine 3 ans des centaines de cultivateurs sont passés des liens sulfureux avec les narcotrafiquants à des coopératives modernes agréées par l’État. Le royaume chérifien tente un pari audacieux: reconvertir toute une filière autrefois clandestine et artisanale pour le marché porteur du CBD (huiles, crèmes, shampoing) et surtout du cannabis thérapeutique estimé à 60 milliards d’euros et désormais légal dans presque toute l’Europe. Une révolution verte pour changer l’image du pays.