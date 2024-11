Documentaire

L’Azerbaïdjan, hôte de la Cop29 et fournisseur de gaz de première importance pour l’Europe, semble être un partenaire idéal, mais l’envers du décor est peu reluisant. Les journalistes et activistes qui osent critiquer le régime font l’objet de persécutions et d’arrestations arbitraires. Certains d’entre eux s’expriment dans « Tracks East ».

Comment les journalistes dissidents bravent-ils la censure ? Quelles sont les retombées des partenariats avec l’Azerbaïdjan sur la société civile ? Et le président Aliyev est-il aussi sensible à la cause environnementale qu’il veut le faire croire ?

Fatima Karimova et son mari ne connaissent que trop bien le sort réservé aux journalistes trop remuants. Son mari a été menacé par les autorités après avoir dénoncé dans un article les irrégularités lors d’élections municipales. Le couple vit aujourd’hui en Allemagne et gère un site d’informations contestataire sur l’Azerbaïdjan.

En Azerbaïdjan, les amoureux de la nature peuvent trouver leur bonheur dans de petits projets auto-organisés, diamétralement opposés à l’écoblanchiment que pratique le gouvernement. Désireux de prouver qu’il existe des alternatives aux énergies fossiles, Murad gère une ferme écologique dans les forêts du sud du pays. Son “éco-village” est une oasis verdoyante, loin de la ville et de l’industrie. Murad espère sensibiliser les jeunes Azerbaïdjanais aux problématiques liées à l’environnement et au dérèglement climatique.

Magazine (Allemagne, 2024, 30mn)

