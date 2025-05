Documentaire

À Mexico, l’amour se chante, s’écrit, se danse… et parfois, se cache. À première vue, Mexico City ne s’impose pas comme capitale du romantisme. Et pourtant… Ce film nous emmène à la découverte d’une ville où l’amour s’infiltre dans chaque ruelle, chaque mélodie de mariachi, chaque goutte de chocolat, nectar ancestral et sensuel. De la légende des volcans amoureux à la plage secrète des « amants cachés », en passant par les lettres d’amour manuscrites et les cabarets de Frida et Diego, tout ici parle d’émotions, de passions et de combats pour l’amour.

Un documentaire qui célèbre l’amour sous toutes ses formes, y compris LGBTQ+, et montre que dans la modernité comme dans la tradition, Mexico a toujours été à l’avant-garde de l’art d’aimer.

Un film écrit et réalisé par François Cauwel

Droits réservés Ampersand