Documentaire

Tous les experts sont d’accord : dans les 50 ans à venir, un gigantesque séisme pourrait frapper Istanbul. Un tremblement de terre de 7 ou 8 sur l’échelle de Richter dont l’épicentre serait sous la mer de Marmara, face à la ville.

Istanbul, cœur économique de la Turquie se prépare à faire face à cette catastrophe annoncée. Le défi est gigantesque, car si les scientifiques tentent d’avertir et de prévenir la population, la ville qui compte maintenant 15 millions d’habitants s’est construite au mépris de beaucoup de règles : pas de normes antisismiques et une urbanisation anarchique. Avec Mine Kirrikanat, une journaliste et écrivain stambouliote, nous allons parcourir la ville et partir à la découverte de ses habitants, rencontrer ses experts : des hommes et des femmes qui vivent au quotidien sous la menace du « Big One ». Un documentaire d’Isabelle Billet et Laurent Devaux, production France 3 – Thalassa.