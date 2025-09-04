Documentaire

Dans la région des Maramures en Roumanie se trouve un cimetière joyeux.

Là-bas, 800 croix aux couleurs chatoyantes rendent hommage à la vie des villageois décédés. L’artiste derrière ces incroyables créations n’est autre que le sculpteur du village. Depuis plusieurs années, il perpétue humblement l’œuvre entamée par son maître 80 ans plus tôt. Chaque croix qu’il réalise est personnalisée avec une peinture unique et une anecdote qui célèbre la vie du défunt ou la défunte.

Parfois rien qu’en lisant le texte, les villageois savent de qui il s’agit parce que les mots choisis sont intimement liés à l’histoire de sa famille, à sa vie, à son travail, à la manière dont il/elle vivait.

Une belle façon de s’assurer que l’histoire de chacun ne meurt jamais.

Extrait du film : “Roumanie – le temps des herbes hautes” de la série “Traits d’Union”

Réalisation : Alexandre Mostras

