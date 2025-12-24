Ressources Dans la même catégorie

Podcast La littérature au service du développement durable ? Comment les fictions contemporaines – romans, nouvelles et récits – mettent en place un imaginaire destiné à forger de...

Documentaire Fantasmes et châtiments : Portnoy et son complexe La passionnante anatomie d’un brûlot signé Philip Roth, best-seller immédiat qui, en 1969, a apporté en même temps au...

Documentaire Jane Austen : la littérature, passionnément Romancière emblématique du XIXe siècle, Jane Austen (1775-1817) s’est imposée avec des romans cultes, dont certaines adaptations ont aussi...

Documentaire « Le petit prince », naissance d’une étoile Composé d’archives et de formidables séquences d’animation, ce documentaire éclaire la genèse du chef-d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) en...

Podcast Dante Alighieri (1265-1321) : Dante parmi nous Dante Alighieri, né en 1265 à Florence et décédé en 1321 à Ravenne, est l’une des figures les plus...

Conférence Nerval, la quête de l’étoile : le « gentil » Nerval Agnès Spiquel revient sur l’itinéraire personnel et littéraire de celui en qui ses contemporains ont vu un doux rêveur,...

Conférence Les Fleurs du Mal Après le récit de la genèse et de la publication de ce recueil (perturbée par une condamnation judiciaire), on...

Podcast Hésiode : la terre et l’amour triomphant des ténèbres Dans la mythologie grecque ancienne, Hésiode est reconnu comme l’un des premiers poètes et théologiens, célèbre pour sa capacité...

Documentaire Le Paris de Balzac ┃Invitation Au Voyage La Comédie humaine, cette fresque littéraire de plus de 90 ouvrages, ne saurait exister sans les déambulations des personnages...

Documentaire La vie des frères Grimm – Au-delà des contes Derrière les célèbres contes, deux hommes passionnés de langue, de littérature, mais également de politique. Les frères Grimm se...

Documentaire Clin d’œil – Le comte de Monte-Cristo Si je vous dis Edmond Dantès, vous allez probablement me répondre : le comte de Monte Cristo… mais au...

Conférence Littérature : le silence s’écrit aussi Si la littérature donne à entendre de nombreuses voix, l’écrivain Christian Salmon et l’hypnothérapeute et auteur d’articles scientifiques Stéphane...

Documentaire À la recherche du Hobbit – 2/5 – La forêt de Brocéliande Au travers de cinq épisodes, la série nous amène aux sources des légendes et des inspirations qui ont mené...

Documentaire Un siècle d’écrivains – Le cas Howard Phillips Lovecraft Portrait littéraire et biographique de l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, continuateur et rénovateur de la tradition gothique, maître de...

Documentaire Boris Vian : onirique et intime Boris Vian était un artiste polyvalent qui a marqué la littérature, la musique et la culture française du XXe...

Documentaire Sur les pas d’un écrivain, Alain Fournier C’est en 1891, à l’âge de 5 ans que le jeune Henri Alban Fournier, s’installe dans l’école d’Epineuil-le-Fleuriel, un...

Article Un homme sans volonté, un roman plein de questionnements Dans l’Insoutenable légèreté de l’être, Milan Kundera est formel : « L’homme ne peut jamais savoir ce qu’il faut vouloir...