Documentaire



Les Français cherchent à perdre du poids et les régimes miracles sont très populaires. Le marché de la perte de poids est lucratif et de nouveaux concepts apparaissent régulièrement, tels que les pilules miraculeuses, les cures detox, les box pour apprendre à bien manger, et même les chirurgies de plicature gastrique ou de sleeve gastroplastie endoscopique. Cependant, ces méthodes peuvent être risquées pour la santé. Nous avons mené l’enquête sur leur efficacité et leur sécurité.

