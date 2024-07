Documentaire



Ravensbrück, situé à 84 kilomètres au nord de Berlin en Allemagne, fut un lieu de torture, de perversion et de crimes contre l’humanité sous la férule nazie de 1939 à 1945. C’est le seul camp de concentration exclusivement destiné aux femmes, ordonné par Heinrich Himmler, haut dignitaire du Reich et chef de la SS. Des résistantes européennes, des juives victimes de la persécution raciale, des « asociales » et des tziganes, y ont été déportées en grand nombre, estimé entre 130 000 et 145 000 personnes.

Initialement une simple prison, il a été transformé en camp d’extermination où entre 30 000 et 92 000 femmes ont perdu la vie.

Réalisateur : Aurélie Chaigneau