Documentaire



À 110 ans, Alice Herz-Sommer est la pianiste la plus âgée du monde mais aussi la plus vieille survivante de l’holocauste. Son esprit optimiste et positif à toute épreuve lui ont permis de traverser le 20ème siècle. Remplis de sagesse, de tolérance et d’humour, les mots d’Alice forment une formidable leçon de vie universelle. Un documentaire de Malcolm Clarke