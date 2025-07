Documentaire

En février 2020, une vidéo choquante a commencé à circuler sur les réseaux sociaux chinois. Un groupe d’enfants africains encouragés par une voix hors champ à répéter et chanter des phrases en chinois. Les enfants répètent les mots avec sourire et enthousiasme – mais ils ne comprennent pas que ce qu’on leur dit de dire est : »Je suis un monstre noir et mon QI est faible ». Le clip a suscité l’indignation en Chine et au-delà.

Mais personne n’a jamais répondu aux questions cruciales : Pourquoi a-t-elle été filmée ? Où a-t-elle été tournée ? Qui l’a réalisée ?

Ces questions envoient les reporters Runako Celina et Henry Mhango dans un voyage au cœur d’une industrie vidéo chinoise qui exploite des enfants vulnérables à travers le continent.