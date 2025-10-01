On a tout vu et tout lu sur le Kenya : ses safaris, ses guerriers Masaïs, ses paysages, son...
La Chine est devenue en moins d’une génération le moteur économique de la planète. Et si ce pouvoir économique,...
La Cité de Dieu n’a jamais eu de biblique que le nom. L’histoire de cette favela de Rio de...
Ces Américains survivent grâce à l’aide alimentaire
Au pied du sapin, 1 cadeau sur 10 est inutile ! Les cadeaux qui ne servent à rien se...
Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...
Sur l’île de Chypre divisée en deux depuis près de 50 ans, la ville de Varosha reste une ville...
Un village coupé par une frontière entre Lituanie et Biélorussie devient le miroir d’un nouvel Est/Ouest. Sous le régime...
20 millions de Français sont concernés par les nouvelles restrictions sanitaires. Depuis samedi, un couvre-feu est instauré dans 9...
« Recherche jeune homme bien portant, bon état physique, bon marcheur, pas maladroit, pour poste de mineur, payé quatre...
Dès le début du mois de juin, une transhumance originale fait monter à l’alpage un troupeau de génisses dont...
Ils vivent sous les tours rutilantes de La Défense. Toute l’année, 100 à 200 SDF trouvent refuge dans les...
En Allemagne, plus de 650 000 personnes n’ont pas de toit. Un triste chiffre qui ne cesse de croître....
Nicolas, 26 ans, est clandestin aux Etats-Unis. Venu en Floride il y a deux ans pour des vacances, il...
Dans les pâtes, le pain, les gâteaux… le blé est partout. Il est la base de notre alimentation et...
Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils constituent toujours...
Dans le nord-ouest de la Birmanie, la région la plus montagneuse du pays, se déplacer est une aventure. Mais...
Le nombre d’incidents signalés chaque année dans les établissements du secondaire s’élève à 44 000. Racket, intimidation mais aussi...
Exsangue par dix années de guerre, le secteur pétrolier – dont les plus importantes ressources se trouvent dans le...
Qu’y a-t-il de commun entre un téléphone portable et la guerre civile au Congo ? – Le sang. Celui...
