Documentaire

Ce film est consacré au développement durable, et en particulier aux solutions innovantes conçues pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques.

Partout dans le monde des gens et des organisations font la démonstration qu’il est possible de faire le pari du développement sans pour autant compromettre l’avenir de notre planète… De la Thaïlande au Sénégal en passant par la France, ces films nous montrent les résultats concrets de ces actions basées sur les technologies les plus avancées ou sur des initiatives simples et originales.