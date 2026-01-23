Une zone sous-marine de 150 x 250 km avec les marées, le vent, la rotation de la Terre reproduites en miniature, c’est le défi que s’est lancé l’équipe du LEGI de Grenoble, en recréant pour la 1ère fois au monde dans une maquette le détroit de Gibraltar. Un exploit rendu possible au sein de la plateforme tournante Coriolis. En collaboration avec LeMonde.fr, ce reportage nous présente le détroit comme un laboratoire en modèle réduit qui va permettre aux chercheurs de comprendre comment des phénomènes très localisés impactent la circulation globale à l’échelle de la planète. Les efforts des chercheurs visent notamment à comprendre plus en profondeur l’influence du changement climatique sur les processus invisibles au sein des fluides.
👩🔬