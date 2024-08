Documentaire

Perseverance est le tout dernier astromobile conçu par la Nasa pour explorer Mars. Une merveille de technologie qui devrait contribuer à la préparation d’une future mission habitée sur la planète rouge.

Février 2021. Toujours opérationnel, le rover Curiosity, qui explore Mars depuis 2012, attend la relève. Son séjour sur la planète rouge a permis de confirmer que l’eau liquide avait un jour coulé à sa surface, et qu’elle aurait pu héberger la vie… il y a trois milliards d’années. Perseverance, nouvel astromobile conçu par la Nasa, le rejoint avec à son bord un arsenal technologique bénéficiant des progrès scientifiques des dix dernières années. Objectif : le cratère Jezero, un ancien lac où gisent des sédiments contenant peut-être des traces anciennes de vie microbienne.

La moindre des actions de Perseverance est retransmise en direct (ou presque, car vingt minutes séparent le temps martien du nôtre) dans les salles de contrôle américaines de la Nasa. Un étonnant dialogue intersidéral s’instaure alors entre le rover et ses programmeurs. Ce film en rend compte à travers des images spectaculaires, que des planétologues et exobiologistes éclairent de leurs commentaires. Parmi eux, l’équipe française du CNES (Centre national d’études spatiales) qui a conçu l’instrument SuperCam, une caméra munie d’un faisceau laser permettant à Perseverance d’analyser la composition du sol et des roches. Les difficultés rencontrées et les premiers retours des informations qu’il nous transmet sont mis en perspective par le discours scientifique, en laboratoire ainsi que depuis l’île espagnole de Lanzarote, dont les paysages volcaniques sont similaires à ceux de la planète rouge. La préparation à une mission habitée sur Mars et les questionnements éthiques font aussi partie des retombées attendues de la mission Perseverance, dont on espère pouvoir étudier les ultimes résultats vers 2030. Une nouvelle page de l’histoire humaine, qui s’écrit aujourd’hui à quelque 400 millions de kilomètres de la Terre.

Documentaire d’Alain Tixier (France, 2022, 53mn)

