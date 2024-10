Documentaire

Début 2024, une météorite probablement en provenance de Mercure chute près de Berlin. L’objet suscite les convoitises : illuminés désireux d’avoir ce messager de l’univers dans leur salon, petits malins qui aimeraient bien le vendre pour être à l’abri du besoin, sans oublier les scientifiques qui s’imaginent explorer Mercure sans avoir à sortir de leur laboratoire.

« ARTE Regards » part à la rencontre des chasseurs de météorites. Architecte dans une vie antérieure, Siggi Haberer a été contaminé par le virus le jour où il a trouvé une pierre météoritique. Depuis, il collectionne des cailloux venus d’ailleurs et vit de ce commerce. Il a déjà entrepris une vingtaine d’expéditions dans les déserts. Mais à Ribbeck dans le land de Brandebourg, il est reparti bredouille après avoir arpenté des champs boueux pendant plus de trois semaines. Les chercheurs du Musée d’histoire naturelle de Berlin sont plus chanceux. Avec l’aide d’une équipe internationale, ils ont trouvé 22 fragments venus de l’espace. C’est un peu comme s’ils avaient gagné au loto, car l’étude de ces roches leur permettra peut-être de comprendre l’origine de l’eau sur Terre, ce qui a permis l’apparition de la vie.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

