Conférence

« La poésie est comme la peinture » : c’est par ce vers du poète latin Horace que s’élabore le débat sur le dialogue entre les arts, et notamment sur leurs inspirations réciproques. L’art inspire la littérature : on retrouve de très belles descriptions littéraires d’œuvres d’art, comme celle du bouclier d’Achille dressée par Homère dans l’Illiade. Mais la littérature inspire aussi l’art: c’est ainsi que des artistes comme Poussin, Rubens et Jacques Louis-David ont traité des sujets mythologiques tirés des épisodes des Métamorphoses d’Ovide. Les fresques du Palazzo Schifanoia à Ferrara, en particulier, représentent l’un des sommets de la culture artistique de la Renaissance, par leur mélange d’art et de poésie, d’astronomie et de pensée philosophique.

Mais peut-on vraiment parler d’universalité dans les diverses disciplines de l’art ? Paulina Spiechowicz, docteure en Sciences historiques et sociologiques, vous invite à questionner le langage artistique, ses possibilités et ses limites, ainsi qu’à analyser les passerelles qui se sont tissées entre la littérature et l’art.