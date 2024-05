Documentaire

À Nanjie, une petite ville nichée au cœur de la province du Henan en Chine, l’histoire semble figée dans le temps. Mais pas dans n’importe quel temps. Nanjie est une ville qui semble avoir choisi de demeurer fidèle à son passé, un passé teinté de tyrannie et de collectivisme radical.

Fondée sur les principes du communisme agraire dans les années 1950, Nanjie était autrefois une vitrine du socialisme chinois, où les terres étaient collectivisées et les travailleurs étaient supposés être égaux en théorie. Cependant, sous la direction de son ancien maire, le célèbre Zhang Hongchang, Nanjie est devenue un symbole vivant de l’extrémisme communiste.

L’empreinte de Zhang Hongchang sur Nanjie était profonde et omniprésente. Il avait transformé la ville en une enclave où la loyauté au Parti communiste était incontestable et où les principes révolutionnaires étaient élevés au rang de religion. Les habitants étaient tenus de suivre un mode de vie strictement réglementé, où le travail collectif et le sacrifice personnel au nom du collectif étaient glorifiés.

Mais même après la mort de Zhang Hongchang en 1994, l’influence de son régime autoritaire continue de se faire sentir à Nanjie. La ville reste un bastion du collectivisme, avec ses usines d’État, ses coopératives agricoles et son système économique centralisé. Les portraits de Mao Zedong et d’autres dirigeants communistes ornent toujours les rues, rappelant aux habitants l’importance de rester fidèles aux idéaux révolutionnaires.

Pourtant, malgré cette fidélité apparente à un passé tyrannique, il y a ceux qui voient Nanjie comme un exemple tragique des excès du communisme. Les critiques soulignent les restrictions sévères imposées aux libertés individuelles, le contrôle strict de l’information et la stagnation économique résultant d’une planification centralisée rigide.

Cependant, pour beaucoup d’habitants de Nanjie, leur attachement à ce mode de vie est profondément enraciné. Ils voient en cela une forme de sécurité et de stabilité qui leur manque dans le monde moderne en mutation rapide. Pour eux, la fidélité à leur passé tyrannique est moins une adhésion à une idéologie politique qu’une affirmation de leur identité et de leur communauté.

Ainsi, Nanjie demeure une énigme, une ville qui refuse de tourner la page sur son histoire tumultueuse. Dans ses rues silencieuses et ses usines obsolètes, on peut entendre l’écho lointain d’une époque révolue, un rappel poignant des choix difficiles que les sociétés doivent parfois faire entre la liberté individuelle et la sécurité collective.