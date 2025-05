Documentaire

Virginie, 28 ans, est séparée après 8 ans de vie commune. Elle est retournée vivre chez sa maman avec ses deux enfants et tente de retrouver un logement malgré des moyens limités, et pourquoi pas un nouvel amour… Béatrice, élève seule ses trois enfants, et profite de son célibat. Edith a vécu deux drames : son premier mari était un homme violent et son second époux est décédé. Volontaire et déterminée, elle s’est reconstruite dans le sport. Ses trois enfants voudraient la voir enfin heureuse. Séparée de son mari, Claire s’est retrouvée seule et sans ressource avec sa petite fille. Si elle n’a pas renoncé à trouver l’amour, elle reste prudente dans ses engagements.