Documentaire



Madagascar n’est pas une île comme les autres. Elle est l’un des endroits les plus riches de la planète en biodiversité avec de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques. Les célèbres baobabs et lémuriens ne sont qu’une infime partie du trésor que recèle Madagascar. 85 % des plantes que l’on trouve sur le plateau de Mahafaly ne poussent nulle part ailleurs sur notre planète. De lourdes menaces pèsent sur cet écosystème unique : les troupeaux de zébus et la culture sur brûlis font des ravages et le parc national de Tsimmanpetsotse est encore trop petit pour

protéger la forêt d’épineux.

Mais comment concilier la préservation de la nature avec le développement économique et le bien-être des populations ? Jéromine Pasteur rencontre les dirigeants du parc, qui, avec l’aide du WWF et de l’AFD, se sont mobilisés pour sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs de zébus à la préservation des incroyables plantes, véritable pharmacie à ciel ouvert.

À Ifaty, Jéromine découvre une autre menace sur la biodiversité de l’île : le trafic des espèces animales et végétales commercialisées à l’étranger, comme les tortues radiées, qu’une association tente de protéger.

Madagascar doit faire face à un autre défi : la sauvegarde de ses fonds marins, dramatiquement surexploités, tant pour nourrir la population que pour répondre aux besoins de l’exportation. À Tulear, Jéromine Pasteur découvre une initiative originale : la préservation du concombre de mer.

Autre défi à relever à Salary, la sauvegarde des fonds marins. La pêche est l’unique moyen de subsistance des Vezos et leur survie dépend exclusivement des ressources sous-marines. Le WWF Madagascar coordonne donc actuellement la création d’une aire protégée: la réserve de Tsitinginy.

Réalisateur : Frédéric Febvre