En se détachant très tôt du continent africain, l’île de Madagascar a préservé une faune et une flore endémique unique et exceptionnelle.
Mais l’île suscite des convoitises car son sous-sol est riche, tandis que la forêt dense est souvent malmenée et brûlée pour laisser place à des cultures indispensables à la population.
Réalisé par : Emmanuel Piovano , Sandra Rude
Auteur : Frédéric Lepage
©Ampersand