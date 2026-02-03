En Floride, l’archipel des Keys est de plus en plus menacé par les changements climatiques.
Un documentaire de Laure Philipon, Sylvain Meyer
© BABEL DOC-BABEL PRESS
Le plancton des océans produit plus de la moitié de l’oxygène du monde.
Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...
S’il est aisé d’imaginer la nature sans humains, ces derniers ne peuvent vivre sans elle. Tout au long de...
La pluie joue un rôle crucial sur notre planète. Elle renforce la flore, alimente nos rivières et nos lacs...
Dans le cadre de l’exploration continue de la vie, on se penche souvent sur des facteurs auxquels on n’aurait...
On vous le rabâche dans l’actu : de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C’est valable pour...
Découvrez les secrets marins de cette île des Seychelles.
Dans les profondeurs silencieuses de nos forêts et jusque dans nos jardins, une guerre invisible fait rage. Loin des...
Un voyage spectaculaire à travers la Patagonie, dans les pas de l’alpiniste italien Matteo Della Bordella, d’un garde forestier ou encore...
Magnifique odyssée aux images extraordinaires dans une Russie telle que vous ne l’avez jamais vue…
Depuis les années 1990, les loups ont fait leur réapparition à Yellowstone, où la population de grizzlis atteint un...
Dans le nord de l’Éthiopie, un figuier sycomore trône depuis près de deux cents ans dans la légendaire ville...
Peu de plantes peuvent se targuer d’avoir autant contribué à l’évolution de la médecine que la Reine des prés...
Cette série s’intéresse à l’incroyable diversité de la vie sauvage peuplant le Parc National du Loch Lomond, en Ecosse....
Explorez les forces meurtrières créées par le mouvement de la planète elle-même et la transformation de l’eau de l’état...
Paysage de lande au coeur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Senne, qui sert depuis cent trente ans de zone d’entraînement...
De la mystérieuse Socotra à la luxuriante Réunion, des plaines abyssales aux forêts de nuages, cette conférence explore quelques...
Au cœur du massif de l’Ennedi, au nord du Tchad, Ingaï emmène pour la première fois son petit-fils, Abderahim,...
La succession de lacs turquoise et de cascades du parc national Plitvice, en Croatie, offre un spectacle grandiose. Cet...
Gros plan sur le fabuleux patrimoine naturel d’un pays devenu sanctuaire de la biodiversité mondiale grâce à une politique...
